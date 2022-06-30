Как информирует «НБН» со ссылкой на «УНИАН», определенную информацию в этом плане озвучил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью The Globe and Mail.

В частности, он подчеркнул, что остановка в войне с Российской Федерацией, действительно, возможна. Однако такое решение обязательно должно быть поддержано гражданами Украинского государства. В противном случае народ Украины может пойти воевать без власти.

Дословно из заявления Алексея Данилова:

«Возврат всех наших территорий под контроль Кабинета министров Украины – это и есть конец войны для нас. Может ли быть остановка в данной войне? Да, как вариант. Однако такую остановку должно принять наше общество. Если это принято не будет, то общество пойдет на войну без Кабинета министров Украины».

Ранее в разведке Соединенных Штатов Америки сообщили о планах Путина по Украине.