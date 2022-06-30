Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение ГСЧС в Телеграм, количество жертв ракетного удара по многоквартирному дому в Николаеве, к сожалению, выросло. Отмечается, что в настоящее время спасатели продолжают разбор завалов многоэтажного дома, поврежденного ракетой России. Во время этих работ обнаружено еще одно бездыханное тело.

Дословно из опубликованного сообщения:

«Буквально только что во время поисковых работ и разбора конструкций пятиэтажного дома, который был разрушен в результате попадания вражеской ракеты, спасатели обнаружили бездыханное тело женщины».

В это же время говорится, что уже сейчас есть данные, что ракетный удар РФ по жилдому в Николаеве унес жизни семи гражданских. Еще шесть человек были ранкены.

Ранее мы также сообщали о ракетном ударе России по торговому центру в Кременчуге.