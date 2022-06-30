Военный эксперт отметил, что перелом в войне произойдет тогда, когда ВСУ сократят резервы армии Российской Федерации. Существенную помощь в этом оказывают РСЗО HIMARS, которые Украина получила от США, однако украинские защитники не могут ударить из этих систем по мосту в Керченском проливе, информирует «НБН» со ссылкой на «Обозреватель».

Транспортный переход из аннексированного Крыма в Россию армия Украина могла бы ликвидировать, если бы Америка вместе с реактивными системами залпового огня передала снаряды с дальностью 300 километров.

По словам Сунгуровского, украинские военные получили ракеты с дальностью до 80 километров, однако это не оперативно-тактическая ракета, которая позволит достать Крымский мост.

«Пока это нереально», — резюмировал эксперт.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки анонсировали новую поставку HIMARS для защитников Украины. Представитель Пентагона сообщил, что вторую партию пусковых установок ВСУ получат уже в середине июля.