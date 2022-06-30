Как информирует «НБН» со ссылкой на материал, опубликованный изданием Sky News, снимки острова Змеиный были сделаны компанией Maxar Technologies.

В том числе, на спутниковых снимках можно увидеть дым. Это горят автомобили. Также задымление исходит от построек в северной части острова.

Насколько известно, снимки в Сети были опубликованы после того, как Российская Федерация объявила о выводе гарнизона с территории острова.

Как известно, ранее ситуацию с островом Змеиный прокомментировал Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженными силами Украины. В частности, он отметил, что оккупанты покинули территорию острова, не выдержав огня наших артиллерийских и ракетных систем, а также урона, нанесенного авиацией ВВС ВСУ.