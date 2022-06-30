Как информирует «НБН» со ссылкой на СМИ, в интервью The Globe and Mail Алексей Данилов отметил, что война будет завершена только тогда, когда последние войска России покинут территорию нашей страны. В том числе речь идет о Донбассе и Крыме.

При этом, как пишет издание, Данилов отверг вероятность о временном урегулировании в вопросе боевых действий.

Секретарь СНБО подчеркнул, что наиболее быстрым способом закончить войну является предоставление украинской стороне необходимого оружия, которое поможет нам победить агрессора.

Говоря о том, насколько долго продлится война на территории нашей страны, месяцы или годы, Данилов подчеркнул, что «на этот вопрос однозначно никто не может сегодня ответить». Однако, по его словам, по состоянию на сегодняшний день война далека от своего завершения.

Дословно из заявления Данилова:

«Ситуация на фронте сегодня весьма напряженная. Она сложная. А я не из тех людей, кто считает, что армия России слабая. Они имеют огромные ресурсы. Они привезли их сюда. За ними остается преимущество в артиллерии и другой тяжелой военной технике. Однако наших воинов этот вовсе не пугает. ВСУ держат свои позиции. Периодически мы контратакуем. Но война длится и сегодня. Мы еще весьма далеки от ее завершения».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что ВСУ нанесли очередной удар по вражеским силам на острове Змеиный.