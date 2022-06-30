Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение ОК «Юг», известно, что наши защитники поразили на острове Змеином еще один вражеский зенитно-ракетный комплекс «Панцирь – С1».

Также известно, что в общей сложности защитники Украинского государства на протяжении последних суток отработали полторы сотни огневых задач. Украинская авиация отработала еще семь таких.

Благодаря слаженным действиям Вооруженных сил Украины, армия государства-оккупанта за последние сутки потеряла более сорока членов личного состава, две единицы «Мста-Б» (гаубицы), а также самоходную «Мста-С».

Кроме того, украинские защитники уничтожили три единицы бронированной, а также автомобильной техники и полевой склад горюче-смазочных материалов.

Отмечается также, что окончательные результаты ведения боевых действий за вчерашние сутки пока что уточняются.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Алексей Данилов рассказал, какой должна быть остановка в войне с Россией.