Журналистка «Телевизионной службы новостей» Наталья Гончарова пришла в гостиницу в центре Лондона, чтобы встретиться со знакомой. Она рассказала, что пришла передать для ребенка лекарства из Украины, которые в британской столице можно купить только по рецепту. Там она заметила с семью оппозиционера Петра Порошенко, которая находилась на завтраке в неполном составе, без старшего сына Алексея, информирует «НБН» со ссылкой на «ТСН».

Гончарова обратилась к бывшему президенту, сообщив, что рада его видеть. Журналистка поинтересовалась как долго они находятся в отеле, на что политик сказал, что они в отеле уже три часа.

«Вы снимаете?» — прервала беседу бывшая первая леди Украины, после чего супруг попросил ее не орать.

Марина Порошенко расстроилась, супруг попытался ее подбодрить, ущипнув за ногу, после чего вышел из-за стола, чтобы продолжить разговор с Гончаровой.

Экс-президент вежливо отвечал на вопросы журналистки, сообщив, что через пять часов они уедут, рассказав, что будут забирать машины. Он отметил, что в Украине его дети в небезопасности, поскольку находятся «на фронте».

Здесь жена политика вновь прервала беседу, на этот раз попытавшись вырвать телефон Гончаровой, выкручивая ей руки. В результате супруга Порошенко успокоилась, вернулась за стол, а бывший украинский лидер принялся приносить журналистке извинения.

Гончарова рассказала, что бывшая первая леди Украины надорвала ей наращенный ноготь и добавила, что с такой супругой охрана политику не нужна.

Ранее Марина Порошенко рассказала, почему не видит проблемы в том, что ее дети общаются на русском языке.