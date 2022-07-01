Как информирует «НБН», более подробно говорится в сообщении informnapalm.

Отмечается, что на территории Донецка оккупационные власти намерены отправить на фронт выпускников. Родители начали собираться возле учебного здания и начали там акцию протеста. Митингующим оккупанты угрожают оружием.

Кроме того, издание обнародовало записи из тетради командира первого отдельного батальона. В них курсанты записаны как «мясо». Отмечается, что в рабочей тетради командира первого отдельного батальона было записано, какие именно задания на передовой будут выполнять курсанты.

И так, если курсантам первого и второго курсов, можно сказать, повезло, так как они будут заниматься охраной расчетов противовоздушной обороны, складов расположения, то курсантам третьего, четвертого, а также пятого курсов «повезло» еще больше. Они все записаны в блокноте как «мясо».

Ранее сотрудник СБУ пояснил, почему оккупационные силы РФ при обстреле ракетами не попадают в военные объекты.