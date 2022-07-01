В отчете британского оборонного ведомства сообщается, что последние четыре недели украинские военные устраивали ад для оккупантов на Змеином, нанося по них удары из всевозможного вооружения, информирует «НБН» со ссылкой на сайт Минобороны Соединенного Королевства.

По данным разведки, ВСУ били по путинским военным ракетами и беспилотниками, сделав врага уязвимыми. В частности, ведение огня по противнику не позволило россиянам пополнять запасы на острове.

Щедрые прицельные удары армии Украины заставили захватчиков, которые оказались в изоляции, бежать со Змеиного отнюдь не по «доброй воле».

В то же время оборонное ведомство Российской Федерации не признало свое поражение, объяснив выход своих военных с острова «выполнением поставленных задач». Также страна-агрессор хотела продемонстрировать, что якобы не препятствует зерновому экспорту из Украины. После того, как Змеиный покинул последний оккупант, в Сети появились новые спутниковые снимки острова.