В Telegram-канал «Русский борщ» опубликовал фрагмент пропагандистской программы, в эфире которой Гиркин объяснил, что война с НАТО закончится для РФ печальными последствиями, информирует «НБН».

Экс-главарь «республики» Донбасса предупредил, что россияне не смогут удержать Калининград, заблокированный Литвой. Так как большая часть путинской армии находится в Украине, при реальном военном столкновении с Альянсом военных РФ там ожидает лишь возможность «героически погибнуть».

По словам российского диверсанта, несмотря на то, что страна-агрессор имеет в Калининградской области серьезную воинскую группировку, России все равно не хватит сил для надежной защиты города, который могут со всех сторон атаковать Польша и Литва.

Также бывший офицер ФСБ напомнил, что Североатлантический блок имеет преимущество в воздухе и Балтийском море, что также ускорит смерть путинских солдат.

Прогнозирует Гиркин оккупантам поражение и в затяжной войне с украинскими защитниками. Он объяснил, почему захватчиков не спасут даже тактические успехи.