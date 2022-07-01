Эксперт напомнил, что недавно в России сменили командующего «спецоперацией» в Украине: на место генерала Дворникова, который не справился с задачами на Донбассе, в частности с захватом Луганщины, назначили генерала Жидко, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам Савченко, массированные удары по всей территории Украины – работа нового командующего войной. Он отметил, что наказывать за потерю Змеиного в РФ никого не будут, поскольку захватчики понимали, что им нет смысла удерживать остров. Также они осознают, что больше не смогут добраться до Одесской и Николаевской областей.

По этой причине сейчас приоритетом для армии Путина станут их первоначальные цели – захват Донецкой и Луганской областей, также они продолжат оккупировать и удержать всю Херсонщину. Гарнизон, выведенный со Змеиного, оправят на усиление ВС РФ в этих регионах.

Напомним, что британская разведка представила отчет, перечислив факторы, которые вынудили россиян покинуть остров Змеиный.