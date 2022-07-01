Как информирует «НБН», советник главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Алексей Арестович заявил в эфире «Фейгин Life», что для прекращения ракетных обстрелов нашей страны со стороны России должны быть выполнены некоторые условия.

Так, согласно его словам, ракетные обстрелы Россией Украины будут продолжаться до того момента, пока россияне не вымотают собственные экипажи, пока у агрессора не завершатся запасы, или же пока аналитики не скажут о том, что эти удары не приносят никакой эффективности и даже наоборот, ускоряют процедуру предоставления оружия Западом.

Напомним, ранее мы уже писали, что по Одесской области в ночное время, первого июля, войска России нанесли несколько ракетных ударов. В результате погибли мирные граждане, в том числе и дети.