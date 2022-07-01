Экс-сотрудник СБУ утверждает, что у путинской армии серьезные проблемы с разведкой в нашей стране и с корректировщиками огня, поэтому у них нет координат и они не понимают, где находятся наши военные объекты и защитники, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».
Ступак отметил, что у россиян много ракет и им их нужно куда-то стрелять, а поскольку военные цели они поразить не могут, не имея таких данных, наносят удары повсюду, попадая в гражданские объекты.
При этом он не исключает, что оккупанты могут намеренно открывать огонь по мирным украинцам, кроме того, совершать теракты по всей территории нашей страны с помощью агентуры или «сочувствующих РФ» людей. Бывший работник СБУ предполагает, что они могут закладывать взрывные устройства на больших и важных объектах, чтобы их уничтожить или повредить.
Ранее военный эксперт объяснил почему при наличии HIMARS украинские защитники не могут нанести удар по Крымскому мосту, который является важным объектом для захватчиков.
Обсуждение