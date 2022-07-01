Экс-сотрудник СБУ утверждает, что у путинской армии серьезные проблемы с разведкой в нашей стране и с корректировщиками огня, поэтому у них нет координат и они не понимают, где находятся наши военные объекты и защитники, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Ступак отметил, что у россиян много ракет и им их нужно куда-то стрелять, а поскольку военные цели они поразить не могут, не имея таких данных, наносят удары повсюду, попадая в гражданские объекты.

При этом он не исключает, что оккупанты могут намеренно открывать огонь по мирным украинцам, кроме того, совершать теракты по всей территории нашей страны с помощью агентуры или «сочувствующих РФ» людей. Бывший работник СБУ предполагает, что они могут закладывать взрывные устройства на больших и важных объектах, чтобы их уничтожить или повредить.

Ранее военный эксперт объяснил почему при наличии HIMARS украинские защитники не могут нанести удар по Крымскому мосту, который является важным объектом для захватчиков.