Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, попадание ракеты в жилой дом в регионе было зафиксировано в ночное время.

Дословно из сообщения, обнародованного Братчуком в Телеграм:

«В результате попадания ракеты РФ в жилой дом, по состоянию на шесть часов утра есть данные о четырнадцати погибших украинцах. Еще тридцать человек получили ранения, в частности трое детей».

Братчук сообщил, что в 9-этажке полностью разрушен один подъезд.

Кроме того, по его словам, из-под завалов изъяты тела 6 погибших, уже оказана медицинская помощь 7 раненым, среди которых 3 ребенка.

По его словам, в результате ракетного удара в девятиэтажном здании был разрушен полностью один подъезд. Кроме того, в Сети появились снимки с места трагедии.

Буквально накануне стало известно о ракетном ударе по жилому дому в Николаеве.