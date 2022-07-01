Как информирует «НБН» со ссылкой на ГСЧС, в результате нанесенного удара ракетой по Белгород-Днестровскому (попадание в базу отдыха), погибли три человека, среди которых бел ребенок. Еще один человек получил ранения.

Дословно из сообщения ГСЧС:

«Первого июля приблизительно в 01:00 в Белгород-Днестровском районе в результате ракетного удара здания трехэтажного и четырехэтажного зданий базы отдыха были частично разрушены. Последствия – трое погибших, среди которых ребенок. Еще один человек получил ранения. Спасательные работы продолжаются».

Также в Сети появились фото и видео с места трагедии в Белгород-Днестровском.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в результате ракетного удара по девятиэтажному жилому дому в Одесской области погибли четырнадцать мирных украинцев.