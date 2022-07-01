Результаты социального опроса показали, что большая часть украинцев стремятся к членству в международных организациях. Специалисты проводили исследование методом телефонного опроса со 2 по 11 мая, опросив 2500 граждан, информирует «НБН» со ссылкой на сайт КМИС.

За интеграцию Украины в Евросоюз выступили 90% респондентов, 73% опрошенных положительно относятся к вступлению в Организацию Североатлантического договора.

Видят Украину полноправным членом ЕС 94% жителей западных областей, 93% респондентов из центра и севера, а также 84% опрошенных с юга и востока.

За присоединение нашего государства к Альянсу проголосовали 82% украинцев с западных регионов, 79% с центральных и северных областей, 65% с юга и 59% граждан с востока.

Напомним, что международное агентство новостей Reuters опубликовало результаты опроса европейцев, которые выражали свое мнение относительно вступления Украины в Европейский союз.