В интервью «Апостроф TV» Коваленко отметил, что возле Славянска сконцентрировано большое количество подразделений российских захватчиков, которые перегруппировываются с Изюмского района, информирует «НБН».

По словам эксперта, возле этого города в Донецкой области Россия сосредоточила танковые подразделения для осуществления наступательных операций на населенный пункт. В то же время там же размещают самую плотную на территории Донбасса противотанковую оборону украинские защитники.

Коваленко обратил внимание на то, что ВСУ работают более профессионально, чем те же страны-члены Североатлантического Альянса, участвовавшие в военных операциях в Сирии или Ираке. Он отметил, что изучение боевого опыта армии Украины важно для всего мира.

Военный эксперт считает, что бои за Славянск будут уникальным историческим событием в 21 веке, если путинские войска осуществят наступление на этот город. Коваленко считает, что в этом месте развернется масштабное сражение танковых подразделений, которого в современной истории еще не было.

Ранее замминистра обороны Анна Маляр рассказала о приоритетах россиян в Украине. Она перечислила четыре города, на которые нацелилась оккупационная армия Путина.