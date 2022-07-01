Как информирует «НБН», некоторые детали об этом в Телеграм рассказал заместитель городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Дословно из обнародованного сообщения:

«На Левобережье под завалами обнаружена очередная братская могила. Если точнее, то по адресу ул. Киевская, 53. В очередной раз это более ста тел людей с конца февраля месяца. Захватчики рядом разбирают завалы. Ни о каком перезахоронении речи не идет. Сейчас люди фактически в подвалах живут».

В это же время он добавил:

«Захватчики так увлеклись созданием картинки восстановления, что у них не дошли руки до перезахоронений. Уличные могилы, которые считались временными, начали превращаться в постоянные».

Как известно, это уже не первый подобный случай. Ранее в городе были обнаружены также порядка ста бездыханных тел, погибших от авиабомбы, которую сбросила РФ.