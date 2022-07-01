Как информирует «НБН», об этом заявил в Телеграме главнокомандующий Валерий Залужный. Также генерал армии Украины обнародовал видео момента ударов по острову. Он подчеркнул, что власти государства-агрессора не придерживаются даже задекларированных заявлений о так называемом «жесте доброй воли».

Согласно словам Валерия Залужного остров Змеиный был атакован двумя самолетами Су-30 с аэродрома Бельбек. Всего было нанесено два удара по острову.

В комментарии к опубликованному видео Залужный написал:

«Договоренности с Россией. Все, кто об этом говорит, нужно знать эти факты».

В это же время главнокомандующий ВСУ подчеркнул «мастерство» российских военных. Он отметил, что единственное, в чем противник последователен, это «меткость». В действительности на видео видно, что россияне не попали по цели. В результате некоторые из бомб просто упали в воду.

Ранее мы писали о том, что заставило оккупантов покинуть остров Змеиный.