Как информирует «НБН» со ссылкой на «Цензор.НЕТ», украинские защитники из двадцать восьмой отдельной механизированной бригады имени рыцарей Зимнего похода обнародовали видео очередной ликвидации вражеского состава с боекомплектом врага в Херсонской области. Видео было обнародовано в материале ресурса.

Кроме того, известно, что это не единственный случай ликвидации российской военной техники в этом регионе. В частности, известно, что морские пехотинцы на Херсонском направлении превратили в кучу металлолома еще один российский танк. Сделали они это при помощи ПТРК «Стугна-П».

В сообщении оборонного ведомства Украины, обнародованного на странице в социальной сети «Фейсбук», говорится:

«Противотанковые бригады морских пехотинцев при помощи ПТРК «Стугна-П» ликвидировали очередной танк россиян на Херсонском направлении. В то время, пока вы читаете этот текст, наши славные морские пехотинцы следят за новой вражеской целью, которую готовы отправить вслед за этим танком, который был уничтожен».

Ранее мы уже сообщали, что ВСУ ликвидировали остатки военной техники россиян на острове Змениный.