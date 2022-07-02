Как информирует «НБН», об этом говорится в официальном заявлении Минобороны РФ.

Дословно из заявления ведомства РФ:

«В здании городского Дворца детского творчества (Запорожская область, г. Запорожье) представители националистических силовых структур Украины организовали опорный пункт. Они оборудовали там склад вооружения и боеприпасов. По периметру же учреждения, а также на верхних этажах здания они выставили снайперские точки».

Примечательно, что исходя из уже имеющегося опыта, россияне наперед такими своими заявлениями «оправдывают» удары РФ по объектам гражданской инфраструктуры, называя это «денацификацией и демилитаризацией».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Пентагоне сообщили об успешном использовании Вооруженными силами Украины американских РСЗО HIMARS.