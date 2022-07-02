Как информирует «НБН» со ссылкой на РИА-Мелитополь партизаны в Мелитополе активно продолжают наносить вражеским силам весомый урон.

В свою очередь пророссийская пропаганда на фоне происходящего, от страха и бессилия не имеет никаких настроений для победы.

Известно, что на территории Мелитополя, украинского города, который находится под временной оккупацией России, под ударом оказался поезд, перевозивший продовольствие.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что на территории Мелитополя активизировались украинские партизаны. Патриоты своей страны устроили охоту на оккупантов. В итоге были ликвидированы военные высокого ранга.