Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение городского головы Виталия Малецкого в социальной сети Facebook, в горсовете решили увеличить выплату до 100 тысяч гривен на семью.

Дословно из заявления Малецкого:

«Мы увеличиваем помощь семьям погибших в торговом центре «Амстор» в два раза. Совместно с депутатами городского совета было принято решение об увеличении выплат от всей кременчугской общины с пятидесяти до ста тысяч гривен каждой семье, в которой погиб кто-то из ее членов в этой трагедии».

Помимо того, мэр Кременчуга добавил, что городской совет выделил деньги на оплату похорон всех, кто погибли.

Малецкий добавил напоследок:

«Мы делаем все возможное, чтобы помочь семьям тех, кто погиб. Жители Кременчуга объединились. Помогаем и скорбим по тем, кто погибли».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Путин прокомментировал террористический акт, который устроила Россия в Кременчуге.