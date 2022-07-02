Как информирует «НБН», об этом рассказал в Телеграм главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Дословно из сообщения генерала:

«Вчера, нанося удары авиацией, российские войска пытались уничтожить собственную военную технику, которая осталась на острове Змеиный. Но, как это у них часто бывает, не справились с поставленной задачей. Но Вооруженные силы Украинского государства оказали им в этом помощь, навсегда эвакуировав остатки их гарнизона. Теперь там «русским духом» даже и не пахнет».

На видео, которое опубликовал Залужный, говорится, что первого июля в результате атаки ВСУ на острове Змеиной были уничтожены РСЗО «Град», топливозаправщик, реактивная система «Торнадо-Г», три единицы автотранспорта, а также склад с горюче-смазочными материалами российских оккупантов.

Ранее мы уже писали о том, что Валерий Залужный опубликовал видео бомбардировки острова Змеиного российской авиацией.