Как информирует «НБН», об этом рассказал городской голова Николаева Сенкевич Александр в интервью «Радио Свобода».

Дословно из сообщения Сенкевича:

«Обстрел начался в пять часов утра. По нашему городу были выпущены двенадцать ракет. В настоящее время комендатура определяет, что именно это были за ракеты. Нет ни раненных, ни убитых. Разрушены некоторые инфраструктурные объекты на территории порта. Кроме того, один из николаевских индустриальных объектов также был разрушен».

Сенкевич также добавил, что военной техники или военных баз на разрушенных Россией объектах, нет и не было.

Он добавил, что в окрестностях города враг в очередной раз осуществлял обстрелы кассетными снарядами из реактивных систем залпового огня «Смерч».

Ранее уже сообщалось, что во время недавнего обстрела российско-оккупационными силами города Николаева погибли гражданские.