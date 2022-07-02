Как информирует «НБН», на своей странице в социальной сети Facebook Сухопутные войска Вооруженных сил Украины обнародовали видео взрыва одного из складов с боеприпасами, который принадлежал оккупационным силам. Это произошло в одной из восточных областей Украины.

В сообщении к обнародованному видео говорится:

«На одном из складов с боеприпасами российских захватчиков на Донбассе произошел взрыв».

В это же время ни точной даты, ни места происшествия в сообщении не указывалось.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Пентагоне подтвердили успешное использование Вооруженными силами Украины западных реактивных систем залпового огня HIMARS.