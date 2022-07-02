Как информирует «НБН», об этом со ссылкой на представителя Пентагона информирует CNN. Во время специального закрытого брифинга один из высокопоставленных военнослужащих подчеркнул, что украинские защитники весьма удачно применяют оружие, которое было предоставлено Западом.

Дословно из заявления чиновника Пентагона:

«Вооруженные силы Украинского государства добились весьма значительных успехов в применении систем HIMARS. Они поражают командные пункты врага. Теперь ВСУ могут более тщательно выбирать цели, что будет подрывать армию России, а также уничтожать их более систематически, чем тогда, когда приходилось воевать системами меньшей дальности».

Также отмечается, что Соединенные Штаты Америки настроены передать Киеву еще больше боеприпасов для реактивных систем залпового огня. Помимо того, Вашингтон сейчас работает над поиском иных вооружений в рамках военной помощи.

В том числе, во время брифинга обсуждался также и вопрос предоставления Украинскому государству двух батарей систем противовоздушной обороны NASAMS, что поможет Вооруженным силам нашей страны перейти на западное вооружение. Как известно, в одну батарею входят девять пусковых установок.