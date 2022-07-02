Как информирует «НБН» со ссылкой на Телеграм «Украина 24», главной целью государства-оккупанта Российской Федерации является полный контроль над территорией Черного моря. По крайней мере, так считает советник главы Министерства внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

Дословно из сообщения Денисенко:

«У них, по состоянию на текущий момент, как минимум, это аннексия Херсонской области. Если говорить о плане максимум, и если им удастся это, то будут развивать наступление на Николаев, а потом – на Одессу. Ведь главная цель этой войны, в действительности, это вовсе не Донбасс. Безусловно, главной целью РФ является Одесса и полный контроль над акваторией Черного моря».

Ранее о планах Путина рассказали представители разведки Соединенных Штатов Америки.