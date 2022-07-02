Как информирует «НБН», об этом говорится в материале «Думской».

Газета отмечает, что вечером в городе были слышны звуки взрывов. Также отмечается, что в Одессе работают системы противовоздушной обороны. А незадолго до этого в городе была объявлена воздушная тревога.

Буквально на днях из-за преступный действий Российской Федерации в Одесской области произошла трагедия. В результате ракетного обстрела региона, был разрушен девятиэтажный дом, а также база отдыха. Последствия, к сожалению, стали плачевными – погиб 21 человек, 16 из которых в результате обстрела жилдома, а еще пять – базы отдыха. В частности, среди погибших есть дети.