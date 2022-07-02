Как информирует «НБН» со ссылкой на слова Арестовича, озвученные в эфире «Фейгин Life», авиация Российской Федерации ударила что есть сил по своим же военным, которые базировались в Херсонской области,

Так, согласно словам Алексея Арестовича, оккупационные силы Российской Федерации промахнулись, накрыв свои позиции.

Дословно из заявления Алексея Арестовича:

«Имеем весьма интересную новость. Около 22 часов, первого июля, авиация Российской Федерации промахнулась и накрыла собственные позиции в Херсонской области. Причем ВКС РФ попали по своим очень-таки хорошо».

Пока что украинские военнослужащие никак не прокомментировали этот инцидент. Также пока что устанавливается количество потерь вражеских сил в результате «дружественного огня» по своим позициям.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Алексей Арестович назвал три главных фактора для прекращения ракетных обстрелов Россией Украины.