Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение оперативного командования «Юг», опубликованное на странице в социальной сети Facebook, в регионе защитники Украины с истребителя нанесли удары по двум складам войск России. Оккупанты хранили там боеприпасы.

Всего, согласно данным ОК «Юг», украинские защитники выполнили более ста двадцати огневых задач. Совокупные результаты этих попаданий и потери войск России уточняют.

При этом в сообщении добавили, что угроза ракетных ударов со стороны России по территории южных регионов Украинского государства остается весьма высокой. Украинцев призывают быть весьма внимательными во время сигналов воздушной тревоги.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что войска Российской Федерации нанесли авиаудар по собственным позициям в Херсонской области.