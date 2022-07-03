Как информирует «НБН», ситуацию в Телеграм прокомментировал известный украинский журналист Денис Казанский.

В частности, блогер отметил, что российская сторона все таким образом сделала, будто бы их территорию обстреливает Украинское государство. При этом Казанский высмеял подобные заявления российской стороны. Он заявил, что это является провокацией, и ничем иным.

По всей видимости, отметил он, это ложь и провокация.

«Ведь в действительности сдетонировал российский склад боеприпасов. А уже от него снаряды улетели в пустые дома. Причем в тех домах никаких жителей не было. Но власти России намеренно заплатили актерам, чтобы те начали притворяться убитыми, а также раненными от взрывов», — подчеркнул журналист.

Очевидным доказательством того, что Россия в данном случае лжет, является то, что в пострадавших людях во время ночных обстрелов здания Белгорода застряли части ракеты от российского ЗРПК «Панцирь С1». Вся суть в том, что Украина не имеет на вооружение подобных систем.

Все это может означать только одно. Жители Белгорода, которые погибли, а в настоящее время таких насчитывается пять человек, стали жертвами собственных военнослужащих.

Согласно предположению Дениса Казанского, у военных Путина что-то не так сработало, и ракеты улетели вовсе не в ту сторону, куда планировалось. Подобное наблюдалось на территории временно оккупированного Алчевска.