Как информирует «НБН», руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Телеграм рассказал, что Россия продолжает убивать мирное население Украины.

Дословно из сообщения Кириленко:

«Государство-оккупант Российская Федерация продолжает убивать мирных граждан нашей страны. Только за второе июля захватчики убили четверых мирных граждан. Все жители Донбасса. Трагические случаи были зафиксированы в Новониколаевке, Орловке, Славянске, а также Красногоровке. Еще пять человек получили ранения. Среди них два ребенка. Это произошло в Доброполье».

В общей сложности с начала момента полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украинского государства в Донецкой области как минимум погибли 554 мирных граждан. Еще 142 жителя региона получили ранения.

Напоследок Кириленко добавил, что сейчас невозможно точно установить количество людей, которые погибли от агрессии России в Волновахе и Мариуполе.

На днях сообщалось, что государство-оккупант Российская Федерация ударила ракетами по Одесской области, в результате чего среди мирного населения было много жертв.