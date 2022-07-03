Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение городского головы Славянска Вадима Ляха в социальной сети Facebook, удар по населенному пункту враг нанес из реактивных систем залпового огня.

Дословно из заявления Ляха в социальной сети:

«Массированные атаки Славянского из реактивных систем залпового огня. Это наиболее масштабный за последнее время обстрел. Множество раненных и убитых».

Согласно словам городского головы, в настоящее время в городе порядка пятнадцати пожаров, возникших в результате обстрела.

В свою очередь представитель Донецкой областной военно-гражданской администрации рассказала средствам массовой информации, что в результате обстрела войсками России города Славянска погибли шесть человек. Еще пятнадцать получили ранения различной степени тяжести.