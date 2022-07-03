Как информирует «НБН», в своем Телеграм политик, депутат ВРУ от «Евросолидарности» Алексей Гончаренко попытался пояснить, что происходит в Лисичанске и рассказал о приоритетах ВСУ.

Дословно из заявления Гончаренко:

«Относительно Лисичанска. Украинские защитники ведут мобильную оборону. Что это такое? Здесь дело в том, что приоритет – это сохранение жизни наших солдат. Также приоритетом является нанесение как можно большего ущерба в живой силе и технике российским захватчикам. Украина вовсе не с трактористами воюет. Вооруженные силы Украинского государства противостоят реально одной из самых больших и сильных армий мира. Армия Путина готовилась к войне со Штатами, КНР, и всей Европой. И после того, как они сбежали из Киевской, Черниговской, а также Сумской областей, фронт стал меньше и давление стало больше. Но даже при такой ситуации Украина все правильно делает и наносит очень тяжелые потери врагу. Не теряем веру. Поддерживаем ВСУ. Боремся и стоим».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что парламентарий Алексей Гончаренко прокомментировал чрезвычайное происшествие, которое произошло на территории российского Белгорода.