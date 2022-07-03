Как информирует «НБН», в своем Телеграм Андрющенко отметил, что российско-оккупационные силы хранили в сгоревшем складе вещи, которые они награбили у украинского народа.

Дословно из сообщения Андрющенко:

«На Восточном в Левобережье оккупаицонные силы из числа мародеров на складе СТО хранили награбленные у людей вещи. Буквально вчера, приблизительно в 17 часов вечера награбленное вместе со складом в какой-то момент вспыхнуло. МЧС Российской Федерации немедленно прибыли спасать «добро». Однако, увы, они не успели сделать это».

Сгорел склад оккупантов в Мариуполе. Фото — t.me/andriyshTime

Также советник городского головы показал в Сети фотографии, на которых запечатлен пожар на складе оккупантов в Мариуполе. Напоследок он добавил, что получил подтверждение того, что тридцатого июня в акватории Мариуполя на мине взорвался десантный катер, входящий в состав ЧФ РФ. В результате инцидента погибли три моряка.