Как информирует «НБН», в своем Телеграм, ссылаясь на закрытые чаты РФ, политик написал:

«Белгородцы не сидят сложа руки, уже нашли связь между обстрелами «сбитой» ракетой и делами губернатора. О делишках белгородских царьков нашли информацию в каком-то закрытом чате «ППМ Белгород».

При этом политик предложил дать возможность разобраться в произошедшем самим жителям Белгорода.

Он добавил:

«Пусть сами белгородцы разбираются. Но учитывая уровень коррупции запоребриком, я не удивлюсь, если это действительно связано. Пока ваша власть будет лить в уши, что это какой-то очередной вброс, то не заметите как обломки расчистят и начнётся стройка».

Напомним, ранее инцидент в Белгороде с обстрелом города ракетами прокомментировал известный украинский журналист и блогер Денис Казанский.