Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение 100-й отдельной бригады территориальной обороны Волыни, военные готовы дать отпор врагу в случае его наступления с территории Беларуси. В частности, в регионе были созданы прочные фортификационные постройки.

В сотой отдельной бригаде территориальной обороны Волыни заверяют, что личный состав полностью готов к сопротивлению и контролирует ситуацию на территории, где они несут ответственность за ситуацию (вдоль границы с Республикой Беларусь).

Дословно из заявления военных:

«Бойцы бригады буквально вгрызлись в землю надолго и по-настоящему. Солдаты вложили не мало труда, чтобы организовать фортификационные сооружения, которые составляют прочную линию обороны. Теперь эти сооружения готовы выдержать попытку врага посягнуть на территорию Украины. Не лишним будет и напоминание о том, что в жилах наших бойцов, воинов УПА, которые именно в этих вот лесах воевали за независимость и свободу Украины, течет кровь».

В генеральном штабе Вооруженных сил Украинского государства, в свою очередь, отметили, что признаков наступления из Республики Беларусь пока что не наблюдается. Хотя российские войска там и усиливают систему противовоздушной обороны. Кроме того, ротация военных наблюдается и на территории Брестской области.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Вооруженные силы Украины разгромили склад с боеприпасами российско-оккупационных сил на территории Мелитополя.