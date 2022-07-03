Как информирует «НБН», такую информацию предоставили в Генеральном штабе ВСУ.

«После продолжительной битвы за Лисичанск силы обороны нашей страны вынужденно отошли от своих прежних рубежей и позиций. Принимая во внимание кратное превосходство российских оккупантов в артиллерии, авиации, наличии реактивных систем залпового огня, боеприпасов и личного состава, дальнейшее перемещение в город могло бы завершиться фатальным исходом», — указано в тексте сообщения.

Также отмечается, что с целью сохранить жизнь защитникам Украины было принято решение отойти.

«Наша борьба не прекращается. Увы, наличие одной только сильной воли и патриотизма недостаточно. Также нам нужны материально – технические ресурсы. Военнослужащие в Луганской области и в других регионах и далее продолжают выполнять свой воинский и гражданский обязанности», — подчеркнули в Генеральном штабе.

Напомним, ранее советник главы Минобороны Юрий Сак сообщил, что ВСУ продолжат битву за Донбасс до тех пор, пока она не будет полностью освобождена. К тому же украинские военнослужащие не намерены прекращать освобождение Луганской области даже в случае ее полной оккупации россиянами.

Ранее стало известно о масштабных ударах по городу Славянск со стороны российско-оккупационных войск.