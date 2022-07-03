Так, в ночь, третьего июля, украинские защитники нанесли удар по одной из военных баз противника в Мелитополе. Теперь одна из четырех баз захватчиков выведена из строя. Как информирует «НБН», об этом заявил городской голова Иван Федоров в своем видеообращении.

В сообщении говорится:

«Было нанесено более трех десятков ударов только по военной базе россиян. Кроме того, вчера, благодаря силам сопротивления с рельсов сошел поезд рашистов, который перевозил для них продовольствие».

Согласно словам мэра города, Вооруженные силы Украины все делают для того, чтобы вернуть мирную жизнь и украинскую государственность на территорию Мелитополя.

«Все, что могли бы сделать оккупационные силы, это бегство из города», — отметил он.

Оккупационные силы, согласно словам мэра города, пытаются подать все таким образом, что был обстрел мирных районов и, мол, пострадали гражданские лица, разрушена инфраструктура. Федоров подчеркнул, что все такие заявления не являются правдивыми.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что оккупанты могут нанести ракетный удар по городу Запорожье.