На своей Facebook-странице советник главы ОПУ написал объяснение для граждан, которые были расстроены отходом украинских защитников из Северодонецка и Лисичанска, информирует «НБН».

Арестович напомнил, что перед ВСУ стояли такие главные задачи обороны этих городов – сковать основные силы путинских войск, нанести им потери, выиграть время для получения западного вооружения и укрепления второй линии обороны, а также создать условия для наступления армии Украины на других направлениях.

Представитель Офиса Зеленского отметил, что украинские бойцы все задачи выполнили, Украина получила тяжелое вооружение из США, страна-агрессор понесла большие потери, вторая линия обороны готова, а украинские военные пошли в контрнаступление на Херсонском, Запорожском направлениях и под Угледаром.

По словам Арестовича, украинские защитники также сломали принцип Красной армии «ни шагу назад», из-за которого 8 лет назад ВСУ несли серьезные потери. Он подчеркнул, что если Украина сохранит свою армию, она сохранит свою территорию.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко рассказал, что украинские военные ведут мобильную оборону, призвав соотечественников не расстраиваться и поддерживать ВСУ.