Буданов заявил, что есть очень простой ответ на вопрос, почему страна-агрессор начала чаще использовать ракеты для обстрелов украинских городов, информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

Начальник Главного управления разведки напомнил, что Кремль сменил руководителя «спецоперации» в Украине, им стал командующий воздушных сил РФ, который умеет воевать бомбардировщиками и ракетами и делает то, что умеет.

Кроме того, оккупанты понимают куда будет «прилетать» и что это будут обстрелы мирных украинцев. Он отметил, что властей России это абсолютно устраивает и они даже не пытаются оправдаться.

Также Буданов рассказал, что страна-оккупант обстреливает украинскую территорию ракетами, которые были изготовлены в период Советского Союза и предназначались для нанесения ядерных ударов.