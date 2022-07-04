Запорожская областная военная администрация в Telegram-канале опубликовала данные украинской разведки относительно имитирования боевых действий солдатами Путина против ВСУ возле Энергодара, информирует «НБН».

Чтобы их не отправили на линию соприкосновения, оккупанты расположились на территории санатория, который находится возле города, и каждый вечер устраивают фейковые бои с украинскими защитниками. После захватчики гордо сообщают командирам об уничтожении украинских ДРГ, их плавсредств и беспилотников.

Россиянам удается не только избежать участия в реальных боевых действиях, но и получить награды за свои «победы» в виде дополнительных боекомплектов и денежного вознаграждения.

Отметим, что ВС РФ сталкиваются с массовыми отказами солдат воевать в Украине. Полковник ВСУ рассказал, что путинские войска деморализуют не только большие потери, но и другие ключевые факторы.