Аудиоперехват опубликовало Главное управление разведки оборонного ведомства Украины в Telegram-канале. Российский захватчик сообщил матери, что не может получить документы для прекращения участия в войне и попросил ее обратиться с соответствующим запросом в прокуратуру, информирует «НБН».

«Освободитель» рассказал родительнице об ужасах, которые он пережил, когда его подразделение выходило из окружения украинских защитников. По словам оккупанта, они всю ночь шли пешком, некоторые подрывались и получали ранения. После этого он решил больше «никуда не ходить».

«Нас чуть не замочили», — жалуется путинский солдат.

Также россиянин недоволен своим командованием, которое отправляет их на убой как мясо и прямо заявляет, что военные РФ вернутся на родину «200-ми» или «300-ми».

По этой причине захватчик РФ попросил родителей не переживать на счет его увольнения со службы, кроме того он намерен подать в суд на армию России, которая не отпускала его домой, несмотря на поданные документ

. Напомним, что россияне вблизи Энергодара также идут на хитрость, чтобы не воевать на передовой. Для этого «освободители» каждый день имитируют боевые действия и получают за это вознаграждение от командования.