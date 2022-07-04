Как рассказал понтифик, государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин с руководителем дипломатического ведомства Российской Федерации Сергеем Лавровым обсуждали возможный визит в Москву, информирует «НБН» со ссылкой на Reuters.

При этом усложняет ситуацию то, что ни один Папа Римский никогда не приезжал в российскую столицу, кроме того, Франциск осудил вооруженную агрессию страны-оккупанта в Украине. В частности, 30 июня, понтифик косвенно обвинил государство-террориста в ведении жестокой, бессмысленной и агрессивной войны.

Ватикан отправлял запрос в Кремль относительно визита Франциска в РФ, на что российское руководство ответило, что сейчас для приезда «неподходящее время». Однако Папа Римский не оставляет попыток приехать в Москву, где он, по его мнению, может там «послужить делу мира», после чего отправиться в Украину.

Понтифик хотел бы приехать в Киев после своего визита в Канаду, который запланирован с 24 по 30 июля.

Напомним, что в мае Франциск заявил, что прежде всего ему необходима встреча с Владимиром Путиным. Перед этим Папа Римский пообщался в режиме видеосвязи с главой РПЦ, после чего сообщил, что ему пришлось выслушать от патриарха Кирилла.