Как информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина», по словам Буданова, это ракеты Х-22.

Дословно из заявления главы ГУР МОУ:

«Ракеты Х-22 — это не просто какое-то старье времен Советского Союза. Они имели особое предназначение – нанесение ядерных ударов. Как следствие у нее погрешность +- километр. Предназначение этой ракеты — нанесение ядерных ударов. А россияне стреляют обычной боеголовкой».

Согласно его словам, эти ракеты не такие точные, как того хотелось бы. В это же время угроза ракетных ударов по Украине со стороны РФ продолжает оставаться.

Ранее Кирилл Буданов заявил о том, что оккупационные силы Российской Федерации будут сражаться до последнего.