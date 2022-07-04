Как информирует «НБН» со ссылкой на материал, опубликованный The Economist, сотрудник украинской разведки на условиях анонимности заявил, что на протяжении двух следующих недель ситуация вокруг Херсона будет весьма интересной.

Отмечается, что поставки Украине большого количества ракетных систем из Запада могут кардинально изменить обстановку. В настоящее время известно о передаче на южное направление всего некоторого количества гаубиц США М777.

Согласно словам источников, военные Российской Федерации на протяжении всего времени совершенствуют свои укрепления, насыщая линию обороны долговременными огневыми точками из бетона.

Источники отмечают, что военные РФ все время укрепляют свои позиции. Они возводят на линии обороны долговременные огневые точки из бетона.

Контрнаступлению украинских сил не способствует также и открытый ландшафт в регионе. Все дело в том, что на нем бойцы уязвимы перед ударами вражеской артиллерии. Более того, для успешного контрнаступления ВСУ должны преобладать в живой силе и технике над врагом, но пока что этого не наблюдается.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что ВСУ покинули пределы Лисичанска.