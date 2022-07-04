Как информирует «НБН», такое заявление озвучил руководитель пресс-центра Сил обороны Южной части Украины Наталья Гуменюк во время брифинга в медиацентре «Украина — Укринформ», четвертого июля.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Украинский флаг был поднят над островом Змеиный. Военная операция полностью завершена. Эта территория в очередной раз была возвращена под контроль Кабинета министров Украинского государства».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что оккупационные силы Российской Федерации покинули территорию острова Змеиный после масштабных ударов со стороны ВСУ. После этого наши бойцы помогли захватчикам убрать остатки своей военной техники с острова, разгромив ее при помощи удара с воздуха.