В эфире программы российского правозащитника и оппозиционера Марка Фейгина советник главы ОПУ рассказал, что последний успех россиян в нашей стране – оккупация Лисичанска, Северодонецка и Рубежного, информирует «НБН».

Арестович подчеркнул, что после наступления страны-агрессора на Луганщине она не сможет захватить крупные города. По словам представителя Офиса Зеленского, у путинских войск не хватит сил добраться до Славянска и Краматорска, поэтому единственное, что могут сделать оккупанты, захватить какое-то село на Востоке Украины.

Лисичанск, Северодонецк, Рубежное – города средней величины, при этом армия Путина их завоевывала 90 дней, бросив на это множество сил, которые понесли огромные потери. Советник руководителя ОПУ подчеркнул, что у ВС РФ нет оперативных резервов, чтобы захватить еще один город.

Напомним, что ВСУ вышли из Лисичанска и Северодонецка. Арестович объяснил украинцам, почему оборона этих городов считается успешной и какие задачи стояли перед украинскими защитниками во время осуществления этих военных операций.