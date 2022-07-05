Как информирует «НБН», пресс-служба Сил специальных операций обнародовала видео, на котором запечатлено, как украинские воины стерли с лица земли реактивные системы залпового огня «Ураган», которые принадлежали войскам захватчиков.

В сообщении к видео отмечается:

«Благодаря слаженной работе операторов Сил специальных операций Украинского государства, а также весьма дружественного сплочения артиллеристов, было уничтожено несколько единиц реактивных систем залпового огня «Ураган». Оккупационные силы завезли свои РСЗО и другую военную технику в место, которое оказалось очень удобным для ВСУ, но не для оккупантов, как они думали. Захватчики готовились к обстрелу, внимание, мирного населения Украины. Но, не туту-то было. Операторы ССО после того, как разведали расположение приоритетных целей техники врага, нанесли удары с артиллерии, предварительно вычислив координаты с дронов».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Шойгу назвал сроки войны в Украине.